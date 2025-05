Município de Mostardas já tem 120 pessoas desabrigadas por inundações

Os altos volumes de chuva e as intensas rajadas de vento provocaram estragos em dois pontos do município litorâneo de Mostardas, no Rio Grande do Sul. Até a tarde desta quinta-feira (29), foram contabilizadas 120 pessoas desabrigadas e outras 800 afetadas, de acordo com a Defesa Civil do Estado, que está atuando no local desde o final da manhã.

Uma comunidade na lagoa do Bacupari foi afetada em virtude da vazão das lagoas. Neste caso, a água transpôs a taipa existente, que formava uma ligação provisória, devido ao colapso e, consequente, interdição da ponte.

Os alagamentos também atingiram famílias residentes do Beco da Solidão, assim como uma comunidade dentre as regiões chamadas Povos e Índios. Os estragos foram provocados devido a dificuldades no escoamento da água das chuvas.

O Jornal do Comércio entrou em contato com a Prefeitura de Mostardas, mas até o momento da publicação desta reportagem não obteve retorno.