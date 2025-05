Chuva em Porto Alegre superou os 100mm nas últimas 48h

Nesta quinta-feira (29), o cenário é de frio intenso, chuvas constantes e ventos fortes no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), foram cerca de 40mm de chuva acumulada na última quarta-feira (28) em Porto Alegre. Já na quinta-feira, os acumulados atingiram 67 mm somente na capital gaúcha.

Como se não bastassem as chuvas, há vendaval e perigo em potencial, com rajadas de até 100km/h, em diferentes áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com o INMET, a intensidade dos ventos está variando entre 40 km/h e 60 km/h, na Região Metropolitana e Serra Gaúcha, assim como nas porções Sudeste e Nordeste. A zona Sul de Santa Catarina também têm sido afetada.

As chuvas intensas e rajadas fortes já causaram estragos em 18 municípios gaúchos, segundo a Defesa Civil. Os municípios com o maior número de afetados são Alegrete e Quaraí. Somente na quarta-feira, foram 86mm de chuva acumulada em Alegrete, que já conta com 154 desabrigados e 278 desalojados. Em Quaraí, são 21 pessoas desabrigadas e 9 desalojadas.

Na Capital, de acordo com Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre, os ventos provocaram 50 ocorrências referentes a quedas de galhos de grande porte e árvores desde a última quarta-feira. Até a tarde desta quinta-feira, 35 delas já haviam sido atendidas.

Frio mais intenso do ano

Além das chuvas e dos ventos, o Estado registrou o dia mais frio do ano, com quedas abruptas nos termômetros. Na manhã desta quinta-feira, houve neve nos municípios de São José dos Ausentes e Cambará do Sul, que também encarou chuvas congeladas. As temperaturas chegaram à 0°C nos Campos de Cima da Serra, situados no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, junto à divisa com Santa Catarina. A neve começou às 7h desta manhã e persistiu por, no mínimo, três horas.

Já em Porto Alegre, a temperatura chegou aos 8,5°C na madrugada desta quinta-feira. Entre as 4h e as 5h da manhã, também foram registrados raios com trovoadas na Região Metropolitana. O fenômeno foi registrado ao Norte da Lagoa dos Pato, próximo ao extremo Sul da Capital e de Viamão.

No restante desta quinta-feira, os termômetros podem chegar nos 7°C e não devem ultrapassar os 13°C em Porto Alegre. Já para sexta-feira (30), a temperatura mínima deve ficar em 6°C e a máxima em 15°C, com umidade do ar em 90% no município.