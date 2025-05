Chuvas deixam centenas de desabrigados em municípios do interior do RS

As chuvas que persistem nos últimos dias vêm trazendo diversos transtornos aos municípios do interior gaúcho. De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgada na manhã desta quinta-feira (29), são centenas de desalojados e desabrigados e o número já aumentou em comparação com a noite de quarta-feira (28). As cidades com o maior número de pessoas afetadas são Alegrete e Quaraí.

Confira a lista completa com as cidades atingidas: