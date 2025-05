Ibirapuitã ultrapassa cota de inundação e deixa 260 desalojados em Alegrete

As chuvas fortes que atingem o Rio Grande do Sul provocaram alagamentos e prejuízos em diferentes regiões do Estado. Na manhã desta quinta-feira (29), em Alegrete, o rio Ibirapuitã encontra-se 11,12m acima do normal, com 197mm acumulados, conforme última atualização da prefeitura do município - a cota de inundação é de 9,70 m.

A prefeitura realizou o acolhimento de 35 famílias atingidas pela cheia. A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa que um total de 120 desabrigados e 260 desalojados. A prefeitura disponibilizou, inicialmente, um abrigo para a população no ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha.

A prefeitura solicita também apoio da comunidade com doações de colchões, agasalhos, alimentos e produtos de limpeza, que podem ser entregues diretamente na Defesa Civil. Em decorrência da instabilidade forte na região, a prefeitura de Alegrete informa que um buraco foi identificado na estrada rural nas proximidades do entroncamento da Estrada da Casa Preta, nas imediações da Granja do Tambara, na área das Três Nascentes. O executivo municipal solicita atenção redobrada aos motoristas.

Em Arroio do Meio e Caraá, as coordenadorias regionais de Defesa Civil informaram a ocorrência de deslizamento de solo e inundações que afetaram vias urbanas. Na cidade de Encantado, a prefeitura destaca a interdição de ponte e aguarda as águas baixarem para realização de vistoria. O município de Estrela registrou inundações do Arroio Boa Vista, danificando pontilhão de acesso pelo interior.