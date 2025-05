Temporal provoca estragos em várias regiões do RS e ciclone traz risco de novos transtornos

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último sábado provocaram alagamentos, deslizamentos e prejuízos em diferentes regiões do Estado. Com a chegada de uma frente fria nesta quarta-feira (28), o cenário se agravou, exigindo a mobilização de equipes da Defesa Civil em diversos municípios. A situação pode piorar nas próximas horas com a formação de um ciclone extratropical, que trará ventos fortes e risco de novos danos, sobretudo no Litoral e na Região Metropolitana.

Em Alegrete, no Oeste, a elevação do rio Ibirapuitã, que superou a cota de inundação de 9,70 metros, obrigou a retirada de moradores. Segundo a Defesa Civil, três famílias (15 pessoas) ficaram desabrigadas e outras duas (7 pessoas) estão desalojadas. Os desabrigados foram levados ao ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, estruturado para acolher a população atingida.



Santa Cruz do Sul registrou um deslizamento de terra que atingiu duas casas. Três pessoas precisaram deixar suas residências. Já em São Vicente do Sul, uma ponte de madeira que liga a área rural à cidade de Cacequi foi danificada, interrompendo o trânsito. Outra ponte, sobre o rio Ibicuí, foi levada pela força da água na segunda-feira.



Em São Borja, cerca de 40 casas foram afetadas por alagamentos. O município decretou situação de emergência ainda na terça-feira. A cidade também enfrenta quedas de árvores em diversos pontos, e as equipes municipais trabalham na liberação de ruas obstruídas.



O cenário deve ficar mais complicado, já que a formação de um ciclone extratropical traz preocupação adicional para hoje. Há previsão de pancadas de chuva de forte intensidade, principalmente nas regiões Leste e Litoral.



O vento será persistente e intenso, com rajadas que podem superar os 100 km/h no entorno da Lagoa dos Patos e em áreas costeiras. A orientação é para que a população redobre os cuidados, pois há alto risco de destelhamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.



Ao mesmo tempo, uma potente massa de ar polar avança pelo Oeste do Estado, derrubando as temperaturas. Em cidades de maior altitude, como na Serra, pode haver precipitação invernal, incluindo chuva congelada e até neve durante a manhã. Na fronteira com a Argentina, o tempo tende a firmar ao longo do dia.