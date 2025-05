Prefeitura alerta sobre temporal e frio nos próximos dias em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo coordenou reunião, na manhã desta terça-feira (27), no Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic-POA), com as equipes do município e parceiros como Corpo de Bombeiros e CEEE Equatorial, para alinhar medidas preventivas frente à previsão de chuva forte, vento intenso e queda na temperatura nos próximos dias.

Conforme alerta emitido pela Defesa Civil com informações da Catavento Meteorologia, entre as 14h desta terça-feira e as 12h de quinta-feira (29), Porto Alegre pode registrar acumulados de chuva acima de 60 mm, além de rajadas de vento superiores a 70 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo.



A frente fria irá provocar queda significativa na temperatura, com mínimas podendo ficar abaixo de 8°C, com as baixas temperaturas se estendendo até o fim de semana devido a uma massa de ar polar. A prefeitura prepara um espaço para acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Conforme alerta emitido pela Defesa Civil com informações da Catavento Meteorologia, entre as 14h desta terça-feira e as 12h de quinta-feira (29),, além de rajadas de, descargas elétricas e eventual queda de granizo., com as baixas temperaturas se estendendo até o fim de semana devido a uma massa de ar polar. A prefeitura prepara um espaço para acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Como parte do plano de prevenção da prefeitura, temos nos reunido sempre com antecedência para mobilizar as equipes nas respostas à questão climática. A Sala de Crise funciona sempre sob o comando do prefeito, com delegações aos secretários e diretores dos órgãos de ponta, para que o poder público esteja preparado para atender a população e restabelecer os serviços na cidade”, disse Sebastião Melo.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para atendimento à população, adoção de medidas de resposta rápida e ações necessárias para mitigar os impactos do evento climático.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo número 193, os serviços da prefeitura através do 156 e, para questões relacionadas ao trânsito, a EPTC pelo número 118.



A Defesa Civil orienta que a população evite enfrentar o mau tempo, permaneça afastada de áreas alagadas, dos arroios e dos rios.