Frente fria traz tempestades ao Rio Grande do Sul nesta semana

os próximos dias prometem tempo frio, vento e chuva intensa pelo Estado. Segundo a MetSul Metereologia, sistemas metereológicos diversos atuam durante os próximos dias, como uma frente quente, uma frente fria na sequência e um centro de baixa pressão que deve dar origem a um ciclone extratropical Com a formação de uma frente fria que chega nesta terça-feira (27),. Segundo a MetSul Metereologia, sistemas metereológicos diversos atuam durante os próximos dias, como uma frente quente, umae umentre quinta e sexta.

A Defesa Civil do Estado alerta para chuva, vento, raios e granizo nesta segunda na Fronteira Oeste, com destaque à proximidades de Uruguaiana, com alto risco de destelhamento. O alerta segue até às 21h desta segunda.

Na terça-feira, de acordo com a MetSul, há risco de chuva forte em várias regiões do território gaúcho, com maiores volumes concentrados na Metade Oeste e na Metade Sul. Vento e granizo também podem ser esperados. Na quarta-feira (28), os riscos metereológicos seguem com chuva intensa, possibilidade de granizo isolado, e vento forte pelo território gaúcho com rajadas de 50 km/h a 70 km/h, e 70 km/h a 90 km/h no Litoral Norte. Na quinta-feira (29), o frio, a chuva intensa e o vento permanecem. Na sexta-feira, o ciclone se distancia do Estado, o vento diminui bastante ao longo do dia.

Previsão para Porto Alegre

Terça-feira (27)

Máxima: 27°C

Mínima: 16°C

Quarta-feira (28)

Máxima: 19°C

Mínima: 10°C

Quinta-feira (29)

Máxima: 13°C

Mínima: 16°C

Sexta-feira (30)

Máxima: 27°C

Mínima: 16°C