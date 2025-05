Ciclone extratropical com ventos de até 100km/h atingirá o RS nas próximas horas

As próximas horas serão de chuvas intensas e ventos fortes no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul. Entre a segunda metade desta quarta-feira (28) e o início de quinta-feira (29), o Estado deve encarar um cenário de perigo com a chegada de uma área de baixa pressão, que se converterá em ciclone extratropical junto à costa.

De acordo com o alerta emitido pela MetSul Meteorologia, esse centro de baixa pressão deve reforçar a instabilidade provocada pela frente fria que já atua no Estado. Com isso, esperam-se nuvens e chuvas intensas em todas as regiões durante esta quarta-feira (28).

A massa de baixa pressão, que deve se deslocar a partir do Noroeste gaúcho em direção ao Oceano Atlântico, se aprofundará em superfície, junto ao litoral, formando um ciclone compacto, mas com ventos bastante intensos. A previsão é que o centro do fenômeno se situe a Leste da região entre Mostardas e Tramandaí.

O ciclone deve provocar impactos principalmente na faixa Central, na porção Leste do Estado e no Litoral Norte, onde esperam-se os maiores acumulados de chuvas. Na Grande Porto Alegre, a precipitação deve ultrapassar os 100mm, assim como na região que vai de Capivari do Sul e Palmares do Sul até o litoral gaúcho. Já no sul da Região Metropolitana e no norte da Lagoa dos Patos, a previsão é que a precipitação permaneça nos 100mm.

Quanto aos ventos, a meteorologista e diretora da MetSul, Estael Sias, alerta que devem permanecer entre 60km/h e 70km/h na Capital e Região Metropolitana. "O Leste tem maior potencial para chuva volumosa e risco de períodos de chuvas muito forte, com alagamentos e inundações. Já o risco de ventos mais fortes deve ao norte da Lagoa dos Patos, com cerca de 100km/h", destaca.

O período de maior impacto do ciclone deve acontecer entre a noite desta quarta-feira (28) e o início da tarde de quinta-feira (29). Na sequência, o afastamento do fenômeno deve gerar ressaca marítima e deixar o mar grosso em todo o litoral gaúcho, catarinense e paranaense.

Dois cenários possíveis

A MetSul, contudo, destaca que "não não há um consenso dos modelos numéricos sobre a intensidade do vento nesta quinta". Segundo o alerta desta quarta-feira, as projeções de computador indicam diferentes localidades para o fenômeno.

A maioria dos modelos sugere que o ciclone estará entre 200 e 300 quilômetros da faixa costeira. No entanto, algumas simulações, como o modelo europeu, que é mais utilizado pela empresa, projetam o centro do sistema para mais perto da orla e com ventos mais intensos na porção continental.

De acordo com a MetSul, essa discrepância entre os modelos aponta para dois cenários possíveis. Na melhor das hipóteses, os ventos ficarão entre 50 km/h a 70 km/h, atingindo 80 km/h a 100 km/h em alguns pontos. Neste caso, as rajadas devem variar entre 50km/h e 70km/h em Porto Alegre.

Já no pior cenário, os ventos ficam na média dos 70 km/h a 90 km/h, alcançando 80 km/h a 100 km/h em vários pontos. As rajadas, contudo, podem atingir marcas de 100 km/h a 120 km/h. Enquanto isso, na Capital as médias chegam ficam entre 60 km/h a 80 km/h com rajadas localmente superiores de 90 km/h ou mais.

Se há um consenso entre os modelos, contudo, é que os ventos devem permanecer entre 100 km/h e 120 km/h no Norte da Lagoa dos Patos e na faixa litorânea entre Mostardas e o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, de acordo com as informações divulgadas no alerta.



Um clássico do inverno gaúcho

O ciclone deve se caracterizar por ventos constantes com rajadas intensas e chuvas fortes, segundo Estael Sias. Mas, não para por aí. "O fenômeno impulsionará a chegada da massa de ar polar mais intensa do ano até agora. Essa combinação, que é clássica do inverno, também pode ter como consequência precipitação invernal, chuva congelada ou até neve nos pontos de maior altitude no Estado", aponta.

Especialmente durante a madrugada, portanto, há possibilidade de neve nos municípios de maior altitude, que estão situados a cerca de mil metros acima do nível do mar, como Jaquirana, Cambará, Bom Jesus, Vacaria e São José dos Ausentes. A região de Caxias do Sul, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, assim como a Serra Sudoeste, também podem ser afetadas.

Semana de chuvas

Até a tarde desta quarta-feira (28), a MetSul já contabilizava acumulados médios de 50mm em Porto Alegre e na Região Metropolitana neste início de semana. Na porção Oeste do Estado, que teve os maiores indicadores, os acumulados variaram entre 150mm e 200mm nas últimas 96 horas.

Os ventos é que devem se intensificar durante o final desta semana. De acordo com um alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as rajadas de vento devem ultrapassar os 90km/h em áreas como a Costa Doce, Litoral Médio e Norte.