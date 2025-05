Unidades de Saúde de Porto Alegre abrem aos finais de semana a partir deste domingo

A partir deste domingo, 1º, cinco unidades de saúde de Porto Alegre passam a funcionar também aos finais de semana, das 10h às 19h, como parte da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde. A medida visa a reforçar o atendimento à população durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. São elas:

Todas as mortes por gripe e Covid em 2025 em Porto Alegre ocorreram entre pessoas não vacinadas

• Assis Brasil — Avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)• São Carlos — Avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)• Bom Jesus — Rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)• José Mauro Ceratti Lopes — Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)• Moab Caldas — Avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)• Consultório na Rua Centro, das 9h às 14hO objetivo da iniciativa é desafogar as urgências e emergências, como o Hospital de Pronto Socorro e prontos atendimentos, além de oferecer assistência qualificada para casos de menor complexidade, agilizando diagnósticos e tratamentos.Neste ano, todas as mortes por gripe e Covid-19 registradas na Capital ocorreram entre pessoas não vacinadas. Por isso, a abertura de unidades de saúde aos finais de semana busca ampliar as oportunidades para que a população se vacine., além de aplicar as vacinas do calendário, com ênfase na vacina contra a gripe. “Queremos facilitar o acesso aos serviços de saúde durante o inverno, período que historicamente apresenta aumento na demanda, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas”, destaca o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.