Todas as mortes por gripe e Covid em 2025 em Porto Alegre ocorreram entre pessoas não vacinadas

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre divulgou nesta terça-feira (27), atualização de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de atendimentos por doenças respiratórias em unidades de saúde e serviços de Pronto Atendimento na cidade em 2025. Os dados são apresentados por semana epidemiológica, desde a SE 1 até a SE 21 (de 29/12/2024 até 24/5/2025) e mostram que o número de casos e a demanda pelos serviços é crescente a partir do início de abril. Durante a Operação Inverno, que começou na segunda semana de maio, o informativo terá periodicidade quinzenal.

Um dos gráficos apresenta os óbitos por Covid-19 e Influenza e a relação com o histórico de vacinação das pessoas falecidas;. As nove pessoas não se vacinaram contra gripe nem contra Covid-19.Os casos de SRAG dizem respeito a pessoas internadas.. Sobre a faixa etária das pessoas com SRAG, há predomínio em bebês e crianças menores de 5 anos e pessoas com mais de 60 anos. Dos 719 casos analisados, 507 evoluíram para cura, 45 faleceram em decorrência da SRAG e seis evoluíram para óbito por outras causas. Seguem em investigação 161 casos.Para informações públicas sobre condições respiratórias em Porto Alegre, acesse o Boletim Informativo disponível no endereço indicadores.procempa.com.br/doencasrespiratoriaspoa.Diante do avanço da sazonalidade de vírus respiratórios e da alta nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a. A medida tem como objetivo ampliar a capacidade de resposta da rede assistencial e evitar a desassistência da população mais vulnerável, especialmente crianças e idosos.