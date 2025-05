Após adiamento, edital para o sistema de proteção contra as cheias de Eldorado do Sul deve ser retomado

O governo do Rio Grande do Sul havia publicado, no dia 29 de abril, o edital para contratação de uma empresa para a atualização do sistema de proteção contra as cheias de Eldorado do Sul. A vencedora do certame seria responsável por realizar estudos para analisar sistema de proteção contra as cheias da região pensando nas obras do sistema de diques do Rio Jacuí. Inicialmente, era esperado que a contratação da responsável pela elaboração do projeto ocorresse até 20 de maio. Após dois adiamentos, foi anunciado que a data para a abertura das propostas passa a ser a próxima sexta-feira (30), a partir das 9h.



Na última sexta-feira, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão divulgou que a contratação de Pessoa Jurídica especializada para a atualização do anteprojeto de engenharia para o sistema de proteção contra cheias de Eldorado do Sul havia sido suspenso por conta de impugnações ao edital.

O projeto faz parte do Plano Rio Grande, programa de Estado de reconstrução dos municípios afetados pelas enchentes. Ele previa a concorrência eletrônica, que era prevista para ocorrer no dia 13 de maio. O valor que consta no edital é de R$ 3.801.835,44, e o critério de julgamento será o de menor preço. Era esperado que a contratação da empresa responsável pela elaboração do projeto ocorresse até 20 de maio, a data, porém, mudou para 26 de maio.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.



"A abertura das propostas para contratação de Pessoa Jurídica especializada para a atualização do anteprojeto de engenharia para o sistema de proteção contra cheias de Eldorado do Sul foi remarcada para sexta-feira (30), às 9h.



Inicialmente prevista para o dia 26 de maio, a abertura das propostas foi adiada para a análise de impugnações apresentadas por empresas interessadas no certame. Após análise jurídica, a licitação foi autorizada para continuidade do processo."