Sindifisco realiza nova operação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre

O Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) prepara uma operação padrão no Aeroporto Internacional de Porto Alegre a partir das 20h desta terça-feira (27). Conforme a entidade, a operação deve provocar atrasos de até três horas nos embarques e desembarques de voos internacionais na Capital.

A operação ocorrerá também em aeroportos de outros seis estados ao longo da semana: Florianópolis (SC), Confins (MG), Galeão (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA), Viracopos (SP). Essa é a segunda ação realizada nos terminais em menos de 20 dias — a primeira aconteceu no dia 8 de maio — e integra uma mobilização mais ampla, promovida em aeroportos de todo o país.

Há quase seis meses em mobilização, os Auditores-Fiscais reivindicam a recomposição salarial e a revogação de atos recentes do governo federal que impactam a remuneração da categoria.

Segundo o Sindifisco Nacional, os servidores receberam reajuste de 9% em 2023, conforme previsto no pacote de aumento do funcionalismo público. No entanto, as perdas inflacionárias acumuladas desde 2016 somam 28%. Além disso, os auditores pedem a revogação de dois atos normativos assinados em 30 de abril deste ano, que representam uma redução de 10% no bônus de produtividade da categoria.

A reportagem procurou contato com a Fraport, administradora do aeroporto de Porto Alegre, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.