Rio Grande do Sul tem pelo menos 330 vagas abertas para concursos públicos

O Rio Grande do Sul conta com, pelo menos, 338 vagas para concursos públicos, de acordo com levantamento realizado pelo Jornal do Comércio. Até a tarde desta segunda-feira (26), havia 18 processos seletivos aceitando inscrições no Estado. As vagas compreendem diferentes cargos, níveis de ensino e lotações.

Entre os editais, destaca-se o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que preencherá 69 vagas e formará cadastro de reserva em cargos de nível médio, técnico e superior. As vagas são para técnicos, que têm salário inicial de R$ 4.843,65, e analistas, cuja remuneração inicial passa para R$ 9.226,03.

As inscrições estão abertas até às 14h do dia 20 de junho de 2025. Para participar é preciso pagar uma taxa de inscrição, que pode variar entre R$150,00 e R$200,00. O processo contará com uma prova objetiva que será realizada no dia 17 de agosto de 2025, em Porto Alegre.

Outro destaque é o concurso para professor adjunto da Universidade de Ciências Básicas da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). São duas vagas, com salários de R$ 8.058,29, destinadas às áreas de Cirurgia Cardiovascular e Ortopedia/Traumatologia. As inscrições estão abertas até o dia 13 de junho de 2025.

O Grupo Hospitalar Conceição também está com dois editais abertos, mas, neste caso, ambos servirão para formar cadastro de reserva em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 100 especialidades são contempladas no processo seletivo, que estará aberto até o dia 17 de junho de 2025. Os salários variam entre R$ 3.058,20 a R$ 28.903,60, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.