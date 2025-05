Hospital da Criança Conceição opera com restrições por superlotação

Na tarde desta segunda-feira (26), o Grupo Hospitalar Conceição anunciou que o Hospital da Criança Conceição, em Porto Alegre, está restringindo totalmente os atendimentos emergenciais. Durante as próximas 24 horas, serão atendidos somente pacientes com risco de morte trazidos pelo SAMU.

As limitações são decorrentes da superlotação do hospital, que está acima de sua capacidade de atendimento em mais de 200%, sem leito e ponto de oxigênio disponível.

A taxa de ocupação da emergência adulta do Hospital Conceição também excede a sua capacidade, de acordo com dados do painel da Prefeitura de Porto Alegre. Há 133 pacientes para 51 leitos operacionais, o que representa uma lotação de cerca de 260%.

Superlotação não é exclusividade

A superlotação das emergências da Capital não é um problema apenas no Hospital da Criança Conceição. No Hospital de Clínicas, a emergência pediátrica está operando com uma taxa de lotação de 221%. Ainda segundo o painel da prefeitura, há 31 crianças para 14 leitos operacionais. Na Emergência Adulto, o índice chega a 264% - com 116 pacientes para 44 leitos. Por isso, há prioridade para casos graves e com risco de morte.

Na Emergência Adulto do Hospital Santa Casa da Misericórdia, a taxa se repete: 264% de ocupação. Ao todo, são 74 ocupantes para 28 leitos operacionais. Na emergência pediátrica, contudo, o índice está dentro do limite, com 75% de lotação. No Hospital São Lucas da PUCRS, o problema também é na Emergência Adulto, que está operando com 330% de ocupação. São 33 ocupantes para dez leitos operacionais.

Entre os hospitais de média complexidade, a emergência pediátrica do Hospital Presidente Vargas está com 100% de ocupação. Já no Hospital Vila Nova, a taxa de lotação do setor se mantém em 20%.