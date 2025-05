Final de semana será de chuva em boa parte do RS

Alerta para os gaúchos: o Rio Grande do Sul poderá ser atingido por fortes chuvas nos próximos dias. O Estado enfrentará a atuação de diversos sistemas meteorológicos, o que pode resultar em um cenário de instabilidade, com chuvas de fraca a moderada intensidade e possibilidade de tempestades isoladas em diferentes regiões.

Conforme boletim divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), a instabilidade deve atingir o estado entre sexta-feira e sábado. A tendência para o início da próxima semana indica a formação de novas áreas de instabilidade sobre o RS.

Prtevisão da MetSul Meteorologia indica um período maior de instabilidade, tendo inicio no sábado e seguindo até quarta-feira da semana que vem, embora não chovendo o tempo todo e ocorrendo intervalos de melhoria.



A análise da Seapi indica que, entre a sexta-feira (23) e o sábado (24), uma área de baixa pressão deverá se deslocar do Oceano Atlântico Sul em direção ao território gaúcho, provocando chuvas generalizadas em todo o Estado. Há possibilidade de ocorrência de tempestades isoladas, inicialmente nas regiões das Missões e Fronteira Oeste, avançando posteriormente para áreas da Campanha, região Central e Sul do estado.







A MetSul reforça que no decorrer do sábado, a chuva avança e até o fim do dia deve atingir a maior parte do território gaúcho, inclusive a região de Porto Alegre. "No domingo, as áreas de instabilidade avançam para o mar e o sol aparece com nuvens em várias cidades do Estado com abafamento, entretanto o tempo não firma", diz a meteorologista Estael Sias.

Previsão para os próximos dias:

Sábado (24): Há risco de tempestades isoladas, que inicialmente devem atingir as regiões das Missões e Fronteira Oeste, avançando posteriormente para a Campanha, região Central e Sul do estado.



Domingo (25): a instabilidade persiste, com possibilidade de novas tempestades, especialmente no Leste.



Segunda-feira (26): o desenvolvimento de uma nova área de baixa pressão no Noroeste do Estado pode favorecer a ocorrência de chuvas e a possibilidade de tempestades em todas as regiões.



Terça-feira (27): a chuva se deslocará pelo Estado, com atuação mais intensa no Norte. Além disso, uma segunda área de baixa pressão, vinda da Argentina, avançará sobre o RS, provocando chuvas generalizadas e potencial para ventos fortes, principalmente no Litoral.



Quarta-feira (28): a atuação desses sistemas deve se encerrar até o início do dia. Estabilidade deve voltar gradualmente.

O prognóstico para os próximos seis dias indica acumulados de chuva elevados no RS. As precipitações deverão ser generalizadas, com os maiores volumes concentrando-se em uma extensa área que abrange a Fronteira Oeste, Missões, regiões centrais, centro-norte do estado, Campanha e Região Metropolitana.



Nessas áreas, os acumulados deverão ultrapassar os 50 mm, com possibilidade de volumes superiores a 100 mm, especialmente entre a Fronteira Oeste, Campanha e o centro do estado. Já para o Litoral, partes da Serra, Alto Uruguai, Costa Doce e extremo Sul, são esperados acumulados menores, variando entre 10 mm e 50 mm.