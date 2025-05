Alexandre Saltz é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do RS

Nesta quarta-feira (21), o governador Eduardo leite anunciou a recondução de Alexandre Saltz ao cargo de procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul para o biênio 2025/2027. Saltz foi o mais votado na eleição interna do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), com 516 votos, e seguirá na instituição em seu segundo mandato.

A cerimônia de posse está marcada para o dia 6 de junho, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público, em Porto Alegre.

Quem é Alexandre Saltz

Natural de Uruguaiana, Alexandre Sikinowski Saltz é casado e pai de dois filhos. Graduado em Direito pela PUCRS, ingressou no Ministério Público em 1990, com passagens pelas Promotorias de Santiago e Uruguaiana. Em Porto Alegre, atuou nas Promotorias da Fazenda Pública e de Defesa do Meio Ambiente.

Saltz foi promotor-assessor e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, secretário-geral do Ministério Público e diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Também exerceu o cargo de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, em substituição, e foi membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Além disso, atuou como vice-presidente de Núcleos da Associação do Ministério Público e da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa). Foi professor no campus Uruguaiana da PUCRS, de 1992 a 2005, e lecionou Direito Ambiental em cursos da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). Também coordenou o escritório do MP-RS em Brasília. Desde junho de 2023, exerce o cargo de procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul.