Pucrs recebe até 9 de junho inscrições para vestibular de meio do ano

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) está com inscrições abertas para o vestibular de meio de ano. Entre os cursos disponíveis estão: administração, ciência da computação, ciências econômicas, direito, educação física, engenharia civil, história, jornalismo e sistema de informação.

LEIA TAMBÉM: Ricardo Wirth é o novo presidente do Conselho Deliberativo da Abicalçados

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da instituição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60. No momento da inscrição, o participante poderá escolher a modalidade de acesso do vestibular. A primeira opção é realizar prova de redação, que será aplicada de modo online.

A redação terá duração de uma hora e estará disponível das 12h do dia 11 de junho até às 12h do dia 12 de junho na plataforma da instituição.

A segunda possibilidade é utilizar a nota do Enem das edições de 2012 a 2024. Nesse caso, o candidato precisa ter média igual ou superior a 400 pontos e não ter zerado a redação. A instituição reservará 50% das vagas para os participantes que se inscreveram na modalidade do vestibular a partir da redação e 50% para a opção do Enem.

A divulgação da lista geral de aprovados será no dia 17 de junho. As matrículas começam no dia 24 de junho.



CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DE MEIO DE ANO PUCRS

- Encerramento das inscrições: 9 de junho

- Aplicação da redação online: A partir das 12h do dia 11 de junho até às 12h do dia 12 de junho

- Divulgação da lista de aprovados: 17 de julho

- Inicio das matriculas: 24 de junho