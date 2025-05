Ricardo Wirth é o novo presidente do Conselho Deliberativo da Abicalçados

A 4ª edição da BFSHOW, feira calçadista que acontece entre os dias 19 e 21 de maio, em São Paulo/SP, foi palco para a formalização da posse do novo Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) para o triênio 2025/2028.

A cerimônia aconteceu na noite do dia 20 com convidados da entidade calçadista no Distrito Anhembi. O empresário Ricardo Wirth, diretor da Calçados Wirth, de Dois Irmãos/RS, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo de Caetano Bianco Neto, que agora segue como conselheiro honorário da Abicalçados.



Na cerimônia, Bianco Neto destacou a importância da entidade para o setor calçadista nacional e maior aproximação com todos os polos calçadistas brasileiros na sua gestão. "Hoje é um dia de agradecer. Agradecer ao calçado, que me deu tudo o que tenho hoje, agradecer ao Conselho da minha gestão, aos nossos associados e à equipe da Abicalçados".

O ex-presidente ressaltou, ainda, a criação da BFSHOW, como uma demanda antiga da indústria calçadista nacional. "Ter uma feira comandada pela indústria calçadista, com transparência, atenção igual aos expositores, independente dos seus portes, era um sonho antigo da Abicalçados, materializado aqui nesse evento", concluiu.



O novo presidente Ricardo Wirth, por sua vez, falou sobre o desafio de assumir a Abicalçados. "Assumo a entidade como um compromisso pessoal com o setor calçadista nacional, de seguir trabalhando pela sustentabilidade, competitividade e inovação na nossa indústria", disse. Natural de Dois Irmãos, Wirth está no setor desde muito jovem, entrou na empresa com atividades de escritório em 1964.

Fundada em 1948, a Calçados Wirth tem mil funcionários, que produzem, diariamente, mais de 7 mil pares de calçados, dos quais 90% são embarcados para mais de 50 países.



Homenagens às empresas

A noite também reservou uma homenagem às empresas associadas da Abicalçados que fazem aniversário no primeiro semestre de 2025, em datas de 5 em 5 anos. Representantes subiram ao palco para receber um troféu com uma forma de calçado.



Novo Conselho

Além de Ricardo, foram tomaram posse no Conselho da Abicalçados os(as) seguintes conselheiros(as): Almir Manoel Atanázio dos Santos (Sincasjb), Ana Carolina Grings (Piccadilly), Analdo Slovinski Moraes (Bebecê), Astor Reinaldo Ranft (Calçados Pegada), Carlos Alberto Mestriner (Klin), Cláudio Chies (Grendene), Daniel Marcelino Gewehr (Via Marte), Giuliano Spinelli Gera (PG4 Galleria), Henrique Antonio Jorge (Luz da Lua), João Fernando Hartz (AZZAS 2154), João Henrique Hoppe (Grupo Dass), Jorge Bischoff (Bischoff Group), José Osterno Filho (Di Valentini), José Paulo Boelter (Grupo Sugar Shoes), Junior César Silva (Crômic Femme), Luiz Raul Aleixo Barcelos (Luiza Barcelos), Marcelo Henrique Lehnen (Dakota), Marcelo Paludetto (Democrata), Marco Lourenço Müller (Grupo Ramarim), Maria Aparecida Mestriner Colli (Pampili), Paulo Vicente Bender (Carrano), Pedro Bartelle (Vulcabras), Renato Klein (Sicergs), Rodrigo Amaral Martins (Sindinova), Samir Nakad (Sameka), Sérgio Bocayuva (Usaflex), Sergio Gracia (Kidy), Danilo Cristófoli (Cristófoli), João Altair dos Santos (Conforto) e Paulo Roberto Konrath (Lotus).



Como conselheiros honorários da Abicalçados ficam Caetano Bianco Neto (presidente do Conselho entre 2019 e 2025), Paulo Roberto Schefer (presidente do Conselho entre 2013 e 2016) e Rosnei Alfredo Silva (presidente do Conselho entre 2016 e 2019).