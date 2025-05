Transformações da indústria para o futuro

Ubiratã Rezler

As indústrias passam constantemente por transformações. Podemos citar, por exemplo, a digitalização de processos, o aprimoramento da automação e do uso de robôs colaborativos, a massiva utilização da computação em nuvem, além do estabelecimento do caminho sem volta da inteligência artificial. São recursos que permitem melhorar o controle operacional e de custos e agregam qualidade ao que é

produzido. Como em toda mudança, trazem junto uma série de desafios quando se pensa nas pequenas e médias empresas. Nesse contexto, temas como a neoindustrialização são cada vez mais necessários e estão presentes no dia a dia.

O objetivo da neoindustrialização é tornar as indústrias mais competitivas globalmente, dada a importância e o que representam para o nosso País: no ano passado, elas responderam por 24,7% do PIB nacional e empregaram em torno de 11,5 milhões de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 21% das vagas formais, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

É fundamental entender quais são os caminhos possíveis para fazermos essas renovações e onde estarão as melhores oportunidades para crescer e desenvolver ainda mais os setores metalmecânico e eletroeletrônico que, na Serra gaúcha, são bastante robustos e responsáveis por um faturamento de R$ 50 bilhões ao ano e mais de 70 mil vagas de trabalho.

No próximo dia 22 de maio, o debate sobre neoindustrialização estará presente na 5ª edição do Simecs Transforma, evento organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).

Será uma oportunidade para ouvir lideranças da ABIMAQ, ABIPEÇAS e SINDIPEÇAS, além de empresas representativas do cenário internacional para discutir as percepções e expectativas para os próximos anos.

O encontro também vai apresentar uma visão da economia nacional e global, principalmente levando em conta as novas configurações geopolíticas mundiais. Por fim, contará com um convidado muito especial para falar sobre vida, propósito e transformação, o professor doutor Clóvis de Barros Filho.

Para o SIMECS, identificar as necessidades da indústria e ampliar seu potencial para atender um mercado cada vez mais exigente significa fortalecer ainda mais a presença do setor e relevância para o futuro.

Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs)