Evento jurídico confirma Kim A. Page, Dado Schneider e João Sidou como palestrantes

Porto Alegre recebe neste mês o doc9 Summit 2025, evento nacional com a proposta de impulsionar a evolução do ecossistema jurídico conectado às tendências em tecnologia no Direito no País. O vento ocorre nesta quinta-feira (22), no Centro de Eventos BarraShoppingSul, com mais de 20 palestrantes em três palcos simultâneos.

A programação inclui nomes internacionais como Kim A. Page, founder da Right Kind of Loud e do TEDx Speaker, reconhecida por sua expertise em comunicação estratégica; e Kassi Burns, Senior Attorney e AI & Machine Learning Practitioner. Juntas, comandam um painel sobre o impacto da tecnologia e da influência nas trajetórias profissionais no universo jurídico.

LEIA TAMBÉM: Transformação digital colocará as pessoas ainda mais em evidência

O Doc9 Summit também a terá participação do Promotor de Justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul, João Sidou; o Mentor de Carreira para Controllers Jurídico, Fabiano Marchiorato; o Procurador da INFRAERO Brasil, Luis Potrick; Legal Corp Senior Director para América Latina no Mercado Livre, Ricardo Lagreca e Wagner Osti, Regional Head of Legal & Regulatory Affairs.



Em pauta, outras temáticas se conectam à gestão, produtividade, inteligência artificial e segurança cibernética. Convidados para compartilhar seus conhecimentos sobre estas temáticas, estão José Galló que é conselheiro e ex-CEO das Lojas Renner; Eduardo Smith, CEO da Softplan; Caio Jardim, Head de People no Ifood; Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e o Sócio-fundador da RBS Ventures, Maurício Sirotsky Neto. Também, Dado Schneider, Doutor em Comunicação, criador da marca Claro e especialista em carreiras.



Aberto a advogados, escritórios, departamentos jurídicos, lawtechs, empresas de tecnologia e estudantes de Direito, o evento oferece oportunidade para atualização profissional, networking e acesso a demonstrações ao vivo de soluções para inovação. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar, acesse www.doc9.com.br/doc9-summit-2025.