Shopping Praia de Belas busca criar conexão emocional com a comunidade

Com mais de 30 anos de história, o Shopping Praia de Belas já é figurinha carimbada no imaginário do portoalegrense. Localizado no bairro de mesmo nome, na Zona Sul da Capital, o empreendimento é muito integrado com o dia a dia da região, algo que o diferencia de outros centros comerciais.

Segundo o gerente de marketing do shopping, Diego Rassier, o local tem se esforçado para manter essa forte ligação com a comunidade local. Exemplos citados por ele foram o Orla do Praia, espaço de esporte e lazer gratuito instalado na área externa do shopping, e mostras, como a “Chaves: a exposição”, que já contou com mais de 50 mil visitantes.

“Queremos criar uma conexão emocional com o nosso entorno. O shopping está sendo cada vez menos um simples centro de compras e cada vez mais um centro de entretenimento, onde as pessoas podem viver e aproveitar a vida”, exaltou Rassier.

Outro ponto exaltado por Rassier foi a rápida recuperação do shopping após a enchente. Segundo ele, o Praia de Belas voltou a funcionar em menos de 60 dias, e já recuperou grande parte do seu fluxo - que varia de 30 mil a 40 mil pessoas por dia. "Grande parte do nosso público vem dos frequentadores do bairro. Temos um fluxo muito grande de pessoas que vão a pé, pois estão caminhando pela região", ponderou.

O encontro teve como objetivo intensificar a relação entre as duas empresas BRENO BAUER/JC



O gestor foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, na tarde desta segunda-feira (20). “O Praia de Belas é um shopping histórico. Minha infância eu passei lá e essa relação faz todo sentido. Para o Shopping, é importante se vincular com a credibilidade de um jornal histórico, e para nós é importante mostrar as coisas boas da economia e promover o desenvolvimento econômico através das empresas”.