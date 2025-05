Prefeitura seleciona empresa para reforma em ponte da avenida Ipiranga

A prefeitura de Porto Alegre informou, por meio de nota, que será aberta, na manhã desta terça-feira (20), concorrência eletrônica de empresa para executar reformas em uma pontes da avenida Ipiranga. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) é responsável pela obra do trecho que liga as ruas Euclides da Cunha e La Plata, no bairro Partenon.

A sessão pública será realizada às 10h, no Portal de Compras Públicas, mesmo endereço de cadastro das empresas interessadas no processo. O custo da obra está estimado em R$ 803.725,15 mil, e os serviços serão concluídos em até 120 dias, a contar da assinatura da ordem de início.



Os serviços de engenharia descritos no edital compreendem a recuperação da superestrutura, dos encontros, do passeio, dos guarda-corpos e do pavimento. Segundo os técnicos da Smoi, a correção se tornou necessária após levantamento de anomalias constatadas na inspeção realizada na estrutura.