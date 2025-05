Especialista analisa medida emergência em saúde pública no RS por alta de casos respiratórios

Na manhã desta segunda-feira (19), o governo do Rio Grande do Sul decretou emergência em saúde pública com foco na prevenção e enfrentamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) , que tem atingido, principalmente, o público infantil.A medida foi adotada com o objetivo de fortalecer a rede hospitalar, com a preparação e disponibilização de leitos de UTI e suporte ventilatório, devido ao expressivo aumento de casos da doença, que resultou em uma alta demanda nos serviços de emergência. O decreto deverá ser publicado na manhã desta terça-feira (20) e terá uma duração de 120 dias.De acordo com dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o RS registrou neste ano mais deAs causas destas internações variam, mas casos de influenza (gripe), Covid-19, vírus sincicial respiratório (VSR) já foram registrados.Segundo a Dra. Valèrie Kreutz, coordenadora do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers),

“A medida é um ato desesperado do momento em que nós estamos, com carência de profissionais adequados em todo o sistema de saúde. O que vem acontecendo na última década no Brasil como um todo, foi a mudança da maneira de contratação dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que começou com a deturpação da estratégia de saúde da família, há 20 anos atrás. Para os gestores, acaba sendo mais barato trocar os médicos especializados por clínicos gerais.”, afirma.Valèrie destaca que a falta de acesso da população à pediatras é um problema sistêmico e grave, e que, se nada for feito, crises como a que estamos vivendo tendem a aumentar.“O pediatra é aquele especialista na fase mais importante da vida. Ele dá todo o suporte para a família entender como lidar com a criança, as necessidades desse indivíduo, a prevenir comportamentos que podem dar problema mais tarde, e ter um desenvolvimento saudável. Ele é quem está com esse olhar de vigilância, correção, promoção, proteção.”, ponderaOutro ponto que preocupa a pediatra é a alta no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave nesta fase do ano.“A gente nem está no inverno ainda.Hoje temos visto que estamos com um déficit tão grande em termos de leito, de estrutura e falta de profissionais adequados, que já está tendo dificuldade em ver aquela sazonalidade que víamos. Estamos tendo casos graves desde janeiro e fevereiro”, lamenta.Além disso, Valèrie afirma que existem outros motivos para o aumento exacerbado no número de casos. A superlotação das emergências e a falta de acompanhamento no início da doença são alguns deles.“Tem muitos casos de pacientes que normalmente não iriam para as emergências, pois teriam os cuidados na UBS. São pacientes que talvez não tivessem ficado graves se tivessem sido cuidados nas unidades de saúde. A gente sabe que tem um efeito pós-Covid, de ter ficado de todo aquele tempo que ficou sem circular vários tipos de vírus, mas isso já diminui bastante. Também estamos tendo mais acessos a diagnósticos que não tínhamos antes.”, destaca.