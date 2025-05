Cinco municípios gaúchos registram ocorrências após fortes chuvas

Com a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul neste domingo (18), os dias ensolarados da última semana deram lugar a chuva e vento forte. De acordo com a MetSul Meteorologia, essa chuva aconteceu na maioria das regiões gaúchas e em algumas localidades a precipitação passou de 70 mm. Além disso, diversas cidades registraram ocorrências e apresentaram danos junto à Defesa Civil.

Dados da MetSul indicavam, até o final da tarde deste domingo, volumes de chuva no Estado de 75 mm em Itaqui, 66 mm em Maçambará, 63 mm em São Borja, 46 mm em São Francisco de Assis, 40 mm em Alegrete, 37 mm em Uruguaiana, 33 mm em São Gabriel, 31 mm em Jaguari e 30 mm em Barra do Quaraí.

Houve ainda vento. Em Quaraí, as rajadas chegaram a 97 km/h. O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências provocadas pelo temporal. Um teto de garagem foi arrancado pelo vento e uma árvore caiu sobre uma residência. Pela cidade, também foram vistos contêiners deslocados, alguns galhos espalhados pelas ruas e um poste de energia caído.

Em Porto Alegre, o tempo mudou por volta das 14h30min com nuvens carregadas e rajadas de vento que ficaram perto dos 70 km/h no aeroporto, na Zona Norte. No fim da tarde, a chuva alcançou a área da Capital.

Municípios que reportaram danos ou ocorrências à Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (19):

Horizontina reportou uma casa com danos.

Ronda Alta informou danos em cinco residências.



Saberi reportou uma casa com danos no telhado.



Tenente Portela reportou danos parcial de uma casa e uma estufa de moranguinhos com grande prejuízo no interior do município.



Três Passos reportou danos parciais e árvores cortadas em ponto isolado.