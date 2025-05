Chuva chega no fim deste domingo (18) e semana será de temperaturas amenas em Porto Alegre

risco de temporais isolados. Segundo a



De acordo com a MetSul, a frente fria provocou ventos intensos em Quaraí, onde foram registradas rajadas de até 97 km/h, além de forte queda na temperatura, que chegou a 15°C. Em Santa Maria, a atuação de uma corrente de jato em baixos níveis elevou os termômetros durante a madrugada para 26°C, com vento quente do Norte. Já a chuva acumulada até o meio da manhã foi significativa em algumas cidades do Oeste, como em Itaqui, com 45 mm; Uruguaiana, com 34 mm e em Maçambará, com em 32 mm. Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul neste domingo (18), e muda o tempo em todo o Estado, com chuva, vento forte e. Segundo a MetSul Meteorologia, o sistema começou a ingressar pelo Oeste ainda na última madrugada, trazendo rajadas de vento próximas dos 100 km/h, queda de temperatura e instabilidade que se espalha ao longo do dia.

No Norte e no Nordeste do Estado, incluindo a grande Porto Alegre, a chuva deve chegar entre a tarde e o início da noite, de forma irregular. Mesmo com pouca ou nenhuma precipitação em alguns pontos, o tempo vira com vento moderado a forte, podendo ter rajadas acima dos 60 km/h. A instabilidade deve perder força à medida que avança nessa direção, com menor risco de temporais.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para chuva, vento, raios atuando em áreas da Costa Doce, região Sul, Litoral Médio e parte dos Vales. O aviso identifica risco moderado de alagamentos pontuais, válido até as 15h deste domingo.



Para a semana na Capital, o tempo seguirá instável e com temperaturas amenas. A segunda-feira terá chuva fraca, com mínima de 17°C e máxima de 24°C. Na terça, a chuva aumenta um pouco de intensidade e os termômetros ficam entre 16°C e 19°C. Já na quarta-feira, a chuva para, mas o dia será de céu nublado e com mínimas que podem chegar a 14°C. Na quinta, terá sol entre muitas nuvens e as temperaturas seguem mais baixas, com mínima de 13°C e máxima de 19°C. A sexta segue com nebulosidade, e no fim de semana a chuva retorna. Sábado será mais quente, com máxima de 25°C e domingo segue a previsão de instabilidade e temperaturas entre 17°C e 23°C.