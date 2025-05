Serviços do Dmae podem causar falta d'água na próxima terça-feira (20)

Na próxima terça-feira (20), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) tem três serviços programados em diferentes regiões de Porto Alegre. As atividades, que podem causar falta d’água e baixa pressão, terão início às 8h30 e serão concluídas no decorrer do dia, com previsão de restabelecimento à noite.

A agenda poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. A evolução dos trabalhos será atualizada, em tempo real, nas redes sociais do Dmae (X, Instagram e Facebook).

Confira abaixo as zonas que deverão ser afetadas:



Zona Norte - O Dmae fará o primeiro entroncamento da nova adutora de sucção da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto, entre as ruas Marechal Simeão e Dr. Eduardo Chartier. A tubulação, com 800 milímetros de diâmetro, integra o projeto de ampliação do sistema São João - orçado em R$ 87 milhões, visando a melhoria do abastecimento da região.



Para a execução do serviço, serão desligadas as Ebats Ipiranga 1 e Sarandi. Com isso, pode haver falta d’água nos bairros Costa e Silva (parte), Cristo Redentor (parte alta), Passo das Pedras, Jardim Itu, Jardim Sabará, Jardim Planalto, Parque Santa Fé, Passo das Pedras (Jardim Ingá), Passo da Areia (parte alta), Rubem Berta, Sarandi (Vila Passo da Mangueira) e Vila Ipiranga.



Zona Leste - O Dmae fará o entroncamento de uma nova rede de abastecimento, com 63 milímetros de diâmetro, com a tubulação já existente na esquina entre as avenidas Cel. Aparício Borges e Estér. O serviço poderá impactar, temporariamente, o abastecimento de parte do bairro Glória.



Zona Sul - Os bairros Vila Nova e Campo Novo poderão ter baixa pressão e falta d’água em razão da desativação de tubulações antigas, com diâmetro 160 a 300 milímetros. Elas serão substituídas por uma nova rede, já implantada, com o objetivo de reduzir os períodos de desabastecimento na região.





Retorno da água

Após paradas mais longas, a água pode apresentar alterações de coloração e gosto. O fenômeno é decorrente do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas das tubulações. Se o aspecto normal demorar a ser restabelecido, o cliente pode solicitar a lavagem da rede e do ramal domiciliar no Sistema 156.