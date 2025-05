Organizações sociais realizam manifestação no Centro de Porto Alegre

Organizações sociais realizam protestos na manhã desta quinta-feira (15) pela região central de Porto Alegre. Os manifestantes reivindicam soluções e melhorias relacionadas à moradia e ao setor de agricultura familiar um ano após as enchentes que atingiram o Estado.

Os grupos iniciaram a concentração em frente a Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre, no início da manhã, e partiram em direção ao Centro Histórico da Capital.

Em caixas de som, o grupo afirmava não ter sido atendido pelas autoridades responsáveis, "então buscamos força, coragem e fé para que as pessoas se sintam motivadas, mobilizadas para enfrentar essas dificuldades".

Entre as entidades envolvidas estão a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetraf-RS), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA Brasil) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do RS (FPA).