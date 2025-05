Estado segue com tempo seco e grande amplitude térmica

O sol predomina e garante mais um dia de grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14). As temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 15°C em boa parte da Metade Leste, com possibilidade de marcas inferiores a 10°C nos Campos de Cima da Serra. Já durante a tarde, o calor retorna, com máximas entre 27°C e 29°C nas regiões Central, Noroeste e Oeste.