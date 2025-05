Frio perde força e tardes ficam mais quentes no RS a partir de hoje

O ar seco continua predominando sobre o Rio Grande do Sul e garante estabilidade no tempo nesta terça-feira. O amanhecer ainda será marcado por frio leve, especialmente em áreas de Serra. Assim, há possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas do dia, principalmente na Serra Sudeste e na região da Campanha.

Ao longo do dia, o sol predomina e as temperaturas sobem gradualmente. As máximas devem ficar entre 23°C e 25°C na maior parte do Estado. Na Capital e na Região Metropolitana, hoje terá sol entre nuvens. A temperatura mínima deve ser de 17°C, com máxima prevista de 25°C. O início do dia poderá ter maior nebulosidade, mas o tempo se firma durante a tarde, que tende a ser ensolarada e com aquecimento progressivo.

Nos próximos dias, o frio das manhãs tende a diminuir, enquanto o calor das tardes se intensifica — sobretudo nas regiões Central, Oeste e Noroeste. A partir de quarta-feira, o vento de Norte/Nordeste passa a predominar, trazendo ar mais quente e aumentando a sensação de abafamento à tarde.

Nesta quarta-feira, aliás, o sol aparece com nuvens em todo o Rio Grande do Sul. No Oeste e no Sul do Estado, especialmente nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, a nebulosidade será mais intensa devido à atuação de áreas de instabilidade vindas dos países do Prata. A manhã ainda será um pouco fria, mas à tarde as temperaturas sobem, mantendo-se agradáveis na maioria das regiões. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 15 °C e 27 °C.

Na quinta, o sol segue presente entre nuvens. Com o avanço do dia, no entanto, a nebulosidade tende a aumentar em quase todo o Estado, com possibilidade de céu nublado ou até encoberto em vários pontos, devido ao ingresso de nuvens altas. O amanhecer será ameno e a tarde, novamente, com temperaturas confortáveis. A Capital deve registrar mínimas de 15 °C e máximas de 27 °C.

A sexta-feira terá predomínio de sol e presença marcante de nuvens altas. O dia começa com temperaturas amenas, aquece ao longo da manhã e terá uma tarde com máximas acima da média para o mês de maio. Em Porto Alegre, os termômetros devem oscilar entre 15 °C e 27 °C.

No sábado, o cenário se repete: sol entre muitas nuvens altas, principalmente do tipo Cirrus. A manhã será novamente amena na maior parte do Estado e a tarde, agradável, com temperaturas ainda superiores à média do período. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a variação térmica deve seguir entre 15 °C e 27 °C.