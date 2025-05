Porto Alegre retoma vacinação contra dengue nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar a oferta da vacina Qdenga, contra dengue, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses, 29 dias) a partir desta segunda-feira (12), em Porto Alegre.

Dia D de vacinação em Porto Alegre é transferido para 24 de maio

As vacinas contra a dengue estarão disponíveis em todas. O esquema vacinal prevê duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre as doses.. Essas doses serão destinadas a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, para início ou complemento do esquema vacinal.A vacinação contra a dengue começou em Porto Alegre no final do primeiro semestre de 2024.. A população estimada na faixa etária dos 10 anos aos 14 anos é de 72.898 crianças e adolescentes.