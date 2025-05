Dia D de vacinação em Porto Alegre é transferido para 24 de maio

Previsto para ocorrer neste sábado (10), o Dia D de vacinação contra a gripe (influenza) foi transferido para 24 de maio, assim como o passe livre nos ônibus da Capital. A decisão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) levou em conta as tempestades e altos volumes de chuva previstos para esta sexta-feira (9). A campanha de vacinação, contudo, segue ativa de segunda a sexta, em todas as unidades de saúde da Capital. A retomada da vacinação contra a dengue, que estava prevista para o Dia D, começará segunda-feira (12). As vacina Qdenga serão disponibilizadas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses, 29 dias) em todas as unidades de saúde. O esquema vacinal prevê duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre as doses.