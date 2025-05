Sexta-feira de tempestades pode ter 300mm de chuva no Rio Grande do Sul

Esta sexta-feira (9) será de tempestades em diferentes localidades do Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo, descargas elétricas, alagamentos e cheias de rios. De acordo com a MetSul Meteorologia, os riscos são maiores no Oeste, no Centro e no Sul do Estado.

Durante esta quinta-feira (8), uma frente quente cerca o Rio Grande do Sul, concentrando elevados volumes de chuva na porção Oeste, na Campanha e na região Sul. Nesta sexta, contudo, a previsão é de chuvas ainda mais intensas. A chegada de uma frente fria ao Estado, que deve se chocar com as zonas de calor e umidade vindas do Noroeste, sugere um cenário de bastante instabilidade.

Em Porto Alegre, a previsão é de chuvas excessivas e rajadas de vento, que podem ultrapassar os 80 km/h, entre às 6h e às 23h, segundo a Defesa Civil Municipal. O volume de água acumulado na Capital deve exceder 80 milímetros. Apenas nesta sexta-feira, alguns municípios gaúchos podem acumular entre 100 e 250 milímetros, superando a média histórica prevista do mês inteiro em apenas 48 horas. Segundo a MetSul, há ainda projeções de modelos de computador que indicam cenários mais agressivos, com acumulados de 300 mm ou mais. Com o avanço da frente fria, as possibilidades de alagamentos não são descartadas. Pelo contrário, esse cenário pode provocar inundações e cheias em cursos pequenos d´água, incluindo arroios e córregos. Segundo a MetSul, os rios que estão nas zonas de risco, como o Quaraí, o Santa Maria, o Ibirapuitã, o Vacacaí, o Vacacaí Mirim e o Ibicuí, devem ser intensamente monitorados nas próximas horas. Os alertas, com a gravidade, o prazo de validade e as orientações objetivas para a população, podem ser conferidos no site e nas redes sociais (X, Instagram e Facebook) da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. LEIA MAIS: Defesa Civil anuncia mudanças nos protocolos de comunicação de alertas Ações de prevenção

De acordo com a chefe de Comunicação Social da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul, a tenente Sabrina Ribas, já foram realizadas reuniões preparatórias em decorrência deste alerta climático. "Já reunimos as nossas coordenadorias regionais de Proteção e Defesa Civil para que fizessem articulação com os prefeitos das cidades onde há a previsão de ter maior impacto", destacou.

A Defesa Civil de Porto Alegre também está implementando medidas preventivas. Na tarde desta quinta-feira (8), o órgão está reunido com a Prefeitura de Porto Alegre, a CEEE Equatorial e Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) para planejar os próximos passos diante da previsão de tempo severo.

Em nota, a CEEE Equatorial disse estar em regime de prontidão. "Como parte do Plano de Contingência, a distribuidora mobilizou equipes técnicas e operacionais, posicionou geradores em pontos estratégicos e mantém subestações móveis disponíveis para atendimento emergencial", diz a empresa.