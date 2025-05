Porto Alegre tem alerta para risco de tempestade nesta sexta-feira (9)

Nesta quarta-feira (7), a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo sobre a possibilidade de tempestade ao longo desta sexta-feira (9). A previsão é de instabilidade causada pelo avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, que deve interagir com áreas de calor e umidade vindas do noroeste, formando uma linha de instabilidade com potencial para temporais na Capital.



Segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e a Catavento Meteorologia, a previsão indica chuvas intensas entre o meio-dia e às 23h de sexta-feira. O acúmulo pode ultrapassar 80 milímetros, especialmente entre o final da tarde e a noite.

Há ainda risco de rajadas de vento acima de 80 km/h, queda de granizo e descargas elétricas. Diante do cenário previsto, a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) manterá equipes mobilizadas para resposta rápida e apoio à população, caso necessário.



A orientação é para que os moradores evitem sair durante o período de maior instabilidade, mantenham distância de áreas alagadas, arroios e margens de rios. Quem vive em áreas de risco deve buscar abrigo seguro com antecedência ou utilizar os espaços de acolhimento disponibilizados pela prefeitura.



Também é fundamental manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubados pelos ventos fortes. Em caso de emergência, os canais de contato são o telefone 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros). O monitoramento das condições climáticas segue em andamento, e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme a evolução do cenário.