Violência matou 45,7 mil pessoas no Brasil em 2023

A violência matou 45.747 pessoas no Brasil em 2023, uma média de 125 mortes por dia. O número, apesar de algo, registra uma pequena redução em relação ao ano anterior quando foram contabilizadas 46.409 mortes violentas.

Taxa de homicídio

O dado faz parte do, divulgado nesta segunda-feira (12) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao governo federal, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma organização sem fins lucrativos.O estudo faz comparativos desde. Ou seja, de lá para cá, houvena quantidade de homicídios.. O menor, 2019, registrou 45.503 mortes. Na comparação com o ano que registrou mais casos, a queda em 2023 é de aproximadamente 30%., como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela contagem da população, e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.Como a população brasileira aumentou ao longo dos últimos anos, uma forma de saber como se comporta a proporção de homicídios no país é por meio daEsse indicador revela que, a menor taxa já registrada no estudo, coordenado pelo pesquisador Daniel Cerqueira, do Ipea, e pela diretora executiva do FBSP, Samira Bueno.Em 2022, a taxa era 21,7 homicídios por 100 mil habitantes - redução de 2,3% na taxa de um ano para o outro. O pico foi em 2017, quando alcançou 31,8 registros.