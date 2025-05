UFRGS Portas Abertas 2025 oferece mil atividades gratuitas neste sábado

O próximo sábado (17) será marcado por mais uma edição do UFRGS Portas Abertas. O tradicional evento de mostra dos cursos e setores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferecerá mil atividades gratuitas ao público, das 8h às 14h, em todos os campi da UFRGS, em Porto Alegre. O Campus Litoral terá uma edição própria, marcada para julho. Cerca de 95% das atividades não precisam de inscrição prévia pelo público.

Em 2025, mais uma vez, todas as unidades acadêmicas da UFRGS oferecerão atividades à comunidade no evento. “Mais do que um dia de visita, o Portas Abertas é uma experiência transformadora: aproxima a universidade da sociedade, amplia horizontes, contribui para escolhas profissionais conscientes e mostra, na prática, o que significa ser parte da UFRGS”, ressalta a pró-reitora de Extensão, Daniela Pavani. “Quem participa vivencia laboratórios, oficinas, atividades culturais, espaços de pesquisa e atividades de extensão, ao lado de estudantes e professores da graduação e pós-graduação”, completa.



Neste ano, mais uma vez, o evento contará com cerca de mil atividades. A grande maioria não requer inscrição prévia, ocorrendo por ordem de chegada e mediante disponibilidade de vagas no momento da atividade. “Convidamos vocês, nossos futuros estudantes, a passarem esse sábado maravilhoso conosco, conhecendo os cursos, nossa pesquisa, nossa extensão, e tendo contato com toda nossa comunidade, docentes, estudantes e técnico-administrativos”, convida a reitora Márcia Barbosa.



Entre os destaques da programação, mais uma vez, está a Faculdade de Medicina, que oferecerá atividades dentro do Bloco C do Hospital de Clínicas, com vagas limitadas e por ordem de chegada, sem inscrições prévias.

Feira do Curso de Medicina, durante praticamente todo o horário do evento, em frente ao Bloco C do Hospital (entrada pela Avenida Protásio Alves).





UFRGS Portas Abertas 2025