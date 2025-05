Quase 40 municípios gaúchos tiveram danos em razão das chuvas da sexta-feira

chuva intensa que caiu na sexta-feira (9) A Defesa Civil estadual gaúcha atualizou na manhã deste sábado (10) o balanço sobre os estragos causados pelano Estado. Conforme os dados, 39 cidades sofreram coma força e o volume da chuva.

A cidade de Pinheirinho do Vale reportou destelhamento parcial ou total em aproximadamente 30 residências na área rural do município e duas escolas municipais, além da quedas de árvores, com galhos obstruindo vias rurais.

Em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí transbordou, exigindo a retirada de duas pessoas de áreas de risco. Já o município de Alegrete registrou danos no telhado de uma escola municipal, árvores caídas e cerca de 20 residências com danos nos telhados. Além disso, o Pavilhão do Instituto Farroupilha e Sindicato dos Trabalhadores Rurais também sofreu com danos.

Em Soledade, cerca de 100 casas tiveram danos em seus telhados. A cidade também teve obstrução de vias e residências sem energia elétrica.

Santa Maria, por sua vez, teve destelhamentos e alagamentos em 15 bairros e o muro da escola Medianeira caiu.

A Defesa Civil também confirmou a ocorrência de um tornado na cidade de Erval Grande, no Norte do RS. As equipes técnicas do órgão ainda estão avaliando o fenômeno.

Confira abaixo a lista completa de cidades que apresentaram estragos: