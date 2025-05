Cidades gaúchas registram quase 200mm de chuva em menos de 24h

Os temporais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta sexta-feira (9) causaram estragos a pelo menos 16 municípios. Regiões mais afetadas são a noroeste e central, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Cachoeira do Sul registra o maior acumulado, com 188,2 milímetros em 24h. Não há relatos de feridos.

Sete municípios registraram um acumulado superior ao de 100mm em menos de 24h:

Cachoeira do Sul - 188,2 mm

Faxinal do Soturno - 162,6 mm

Alegrete - 147,2 mm

Rosário do Sul - 144,4 mm

Caçapava do Sul - 134,8 mm

São Borja - 133,8 mm

Santa Maria - 120 mm

Segundo a Defesa Civil do Estado, o rio Jacuí transbordou na cidade de Cachoeira do Sul.

Alegrete marcou um acumulado de 153mm, registrando árvores caídas e danos no telhado de uma escola municipal e nos telhados de cerca de 20 residências, segundo a Defesa Civil. Além disso, o município teve estragos no Pavilhão do Instituto Farroupilha e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Encruzilhada do Sul tem 8 desalojados realocados na casa de familiares e monitora 26 residências em área de risco nas margens do Arroio Lava Pés, segundo a Defesa Civil. No local, algumas residências chegaram a ser invadidas pela água. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e a prefeitura estão distribuindo colchões e cobertas às famílias afetadas.

Em Santa Maria, houve destelhamentos e alagamentos em 15 bairros. A Defesa Civil ainda relata a queda do muro de uma escola e a remoção de 6 famílias de áreas de risco.

Outras cidades ainda registraram estragos devido ao temporal:

Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, que tem 63mm no acumulado de 24h, reportou queda de fiação de energia elétrica e interrupção de vias. Santa Cruz do Sul e Lavras do Sul têm danos em residências, assim como Taquari, que também registrou queda de três árvores. Nas margens da Lagoa dos Patos, Tapes reportou alagamentos pontuais.

Na região central, Lagoão reportou pontos de alagamento em estradas do interior e Novo Cabrais informou um bloqueio da BR 287 em razão de danos na rodovia. Triunfo tem danos em cerca de 20 residências, além de estragos em um asilo. Idosos foram removidos pelos Bombeiros para um abrigo.