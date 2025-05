Dia das Mães será sem chuva na maior parte do RS

sexta-feira de muita chuva em quase todo o Rio Grande do Sul, domingo terá sol e nuvens na maior parte do Estado, com momentos de maior nebulosidade em algumas regiões, e temperatura mais baixas para esta época do ano. Depois de umaos gaúchos - ou pelo menos a maiorparte deles - terão um domingo de Dia das Mães de tempo seco. Conforme a MetSul Meteorologia, o, com momentos de maior nebulosidade em algumas regiões, e temperatura mais baixas para esta época do ano.

A mudança no tempo se dá em razão da chegada de uma massa de ar mais seco e frio neste sábado (10). Para o domingo, as famílias podem confirmar o churrasco para homenagear as mães, pois, segundo os modelos meteorológicos, na grande maioria do território gaúcho não irá chover. A chuva podeá cair apenas na Metade Leste do Rio Grande do Sul, que terá um domingo com maior nebulosidade.