Mais de 500 escolas estaduais ainda não receberam uniformes escolares

Escolas têm denunciado má qualidade, falta de planejamento na distribuição, kits incompletos e até o não recebimento de uniformes da rede estadual do Rio Grande do Sul. Prevista para ser finalizada no fim de março, a distribuição de uniformes ainda não chegou a 22,5% das escolas do Estado. A denúncia é feita pelo sindicato dos professores da rede estadual de ensino (Cpers)

Três meses depois do início das aulas na rede pública, ainda tem colégios que não receberam os kits de uniformes — que se tornaram obrigatórios pela primeira vez neste ano. Das 2.320 escolas estaduais, 1.800 já receberam os uniformes, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-RS). Ou seja, 520 escolas da rede pública gaúcha ainda não receberam os uniformes. Os que receberam, porém, reclamam de tecidos de má qualidade e transparentes, agasalhos frágeis e cores inadequadas.

"Tinha uma divulgação que seria em 20 de fevereiro a entrega para toda a rede. Não aconteceu. Daí, depois, tinha uma segunda data em março, que também não aconteceu. E agora eles não falam nem em data ainda. Várias escolas não receberam os uniformes", reclama Marcio Freitas, diretor da Escola Presidente Roosevelt, de Porto Alegre.

Antes do anúncio sobre a implementação dos uniformes na rede estadual, a associação de pais e responsáveis da escola cogitou se unir com a direção para realizar a confecção própria dos uniformes. Depois, se animaram com a ideia dos produtos fornecidos pelo governo. "A maioria dos pais quer uniforme e nos cobram bastante, semanalmente vão na escola perguntar."



A presidente do Cpers, Rosane Zan, lamenta a situação, ressaltando que os uniformes fazem falta na rede estadual principalmente por se tratar de escolas que abrigam "alunos que têm uma questão financeira frágil.” “Tudo que reflete para a sociedade, principalmente para as escolas da rede pública, gera sempre muita boa vontade por parte da comunidade escolar. Foi feito um levantamento nas escolas, viram o tamanho dos uniformes, quando viriam esses uniformes... e eles não chegaram."

O que diz a Seduc



Em nota, a Seduc justifica que “os prazos de confecção por parte das empresas superaram os prazos previstos no Edital, causando alguns atrasos nas entregas.” A Secretaria alega que algumas empresas apresentaram justificativas para a ampliação de prazos de confecção, acarretando na lentidão das entregas, e estipula novo prazo de finalização da distribuição: final de maio.

Além das reclamações sobre a qualidade dos kits, a comunidade escolar ainda denuncia uma falta de planejamento na distribuição dos uniformes, causando uma sobrecarga de funções aos professores. Segundo o Cpers, a organização dos materiais ficou sob responsabilidade das direções escolares, "que tiveram que organizar, separar por tamanhos, identificar por nomes e entregar os uniformes com pouco ou nenhum apoio logístico." "Quando chega nas escolas, os professores, que já estão com uma sobrecarga de trabalho, tem que fazer a organização desse material para distribuir pros alunos", relata Zan.

Além disso, o Cpers encomendou um estudo para Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), que analisou dados do Portal da Transparência, e constatou que o valor médio que o governo investiu na compra dos uniformes por estudante foi de R$ 544,00. Segundo a organização, o mesmo conjunto poderia ser adquirido por cerca de R$ 499,00 em lojas especializadas. Essa diferença representa cerca de R$ 33 milhões por ano aos cofres públicos.

Nos valores calculados pelo governo do Estado, porém, o valor fica em R$ 336,00 por kit.



Os valores pagos pelos uniformes foram estabelecidos em licitações, que foram divididas em nove certames com valores e empresas fornecedoras diferentes. Os kits contemplam 3 camisetas de manga curta; 2 camisetas de manga longa; 2 moletons; 1 calça; 1 bermuda e uma jaqueta.