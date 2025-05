Entrega dos uniformes da rede estadual sofrem atrasos

O uso de uniformes na rede estadual de educação é novidade este ano tanto para o estudantes e escolas, quanto para o governo Estadual. O Kit de Uniformes é dividido em duas entreegas: um com peças de verão, e outro com peças de inverno. A entrega da primeira remessa dos kits tinha sido prometida pela Secretaria de Educação (SEDUC) para o final de março, mas, um mês depois, muitas escolas ainda estão a recebê-la e confusão na comunicação com as instituições de ensino e a comunidade escolar continua a ser relatada.

em entrevista ao Jornal do Comércio, De acordo com a Secretaria de Educação (Seduc),ocorreram problemas de logística relacionados às empresas responsáveis pela fabricação das peças. A primeira remessa começou a ser distribuída desde a volta às aulas, em fevereiro.

Mas, segundo Jane Matos, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Martins Costa Júnior, na Zona Leste da Capital, o colégio recebeu a primeira parte do Kit apenas na última semana de abril, na quarta-feira (30). Para a diretora, a comunicação com a Seduc é de poucas certezas, entre prazos e orientações para o uso do uniforme. "Está sendo complicado, bem difícil. É tudo pelo Whatssap, e quando não pelo Whatssap, por e-mail, nada mais é presencial. Tem coisas que precisamos conversar olhando no olho."