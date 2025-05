"Segurança é a principal pauta da minha gestão",diz Melo durante entrega de câmeras de monitoramento

A Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) recebeu nesta quinta-feira (8), 42 novas câmeras de monitoramento para o cercamento eletrônico de veículos para substituírem os equipamentos que foram danificados pela enchente de maio de 2024. Com investimento de R$ 594,4 mil, a manutenção dos pontos foi custeada pelo Instituto Floresta. A entrega ocorreu no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic-POA), às 11h.

• LEIA TAMBÉM: Melo cancela visita à mãe em Goiás devido à alerta climático

Desde a implantação do sistema de cercamento eletrônico, em 2020, Porto Alegre já registrou uma redução de 88% nos casos de roubo e furto de veículos. O cercamento eletrônico utiliza câmeras de leitura de placas para identificar, em tempo real, os veículos com ocorrências registradas. O recurso permite detectar veículos suspeitos e atuar com agilidade.

As câmeras serão, em sua maioria, instaladas em áreas de acesso da Zona Norte de Porto Alegre que foram atingidas pelas cheias, no entorno da FIERGS e da avenida Castelo branco por exemplo.

O prefeito, Sebastião Melo, diz a que segurança da cidade é a pauta mais reincidente durante seus anos de gestão. “O tema principal de Porto Alegre desde o início do meu mandato é segurança pública. O segundo saúde pública e o terceiro sistema de proteção de cheias. Os governos nunca fizeram nada sozinhos. Estamos justamente na semana da solidariedade, então essa parceria com o ICF simboliza isso” explica Melo.

Além disso, o novo secretário adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda confirmou que o reconhecimento facial de criminosos e também de desaparecidos está em desenvolvimento. "O sistema de reconhecimento facial de desaparecidos, ele já está pronto para utilização, é apenas uma questão técnica de integração entre os sistema do Estado com sistema do município. Já o de criminososos ainda não podemos afirmar com precisão o momento em que poderá entrar em circulação", avalia Ikeda.

A doação, vinda do Instituto Floresta é mais uma parceria da administração municipal com a iniciativa privada. “Não podíamos deixar de atender essa demanda da secretariaria de segurança. A tecnologia vem a serviço de todos. Pode ser usada para o bem e para o mal e aqui usamos para o bem”, disse o presidente do Conselho Consultivo, Claudio Goldsztein.