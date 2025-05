Melo cancela visita à mãe em Goiás devido à alerta climático

Arthur Reckziegel e Cláudio Isaías

O prefeito Sebastião Melo usou as suas duas agendas com a imprensa ao longo da manhã para alertar sobre as chuvas previstas para esta sexta-feira (8) em Porto Alegre. A semana, inclusive, marca um ano da maior enchente enfrentada pela cidade.

No Fórum de Competitividade, no Country Club, ele contou que cancelou a visita que faria a sua mãe, em Goiás. "Essa semana, me preparei para visitar a minha mãe, que mora em Goiás, tem 92 anos e não vejo há mais de um ano. A minha saída de Porto Alegre seria hoje à noite, mas cancelei porque existe a previsão de chuva de 80mm em três ou quatro horas e ventos que podem chegar de mais de 100km por hora”, avisou.

Depois, na pauta sobre a apresentação de 42 novas câmeras de segurança, no Centro Integrado de Coordenação de Serviços da cidade (Ceic), Melo voltou a compartilhar sua preocupação. “A chuva prevista de 80 milímetros para amanhã significa chover 80% em duas ou três horas daquilo que choveria o mês inteiro. Então teremos problemas se isso acontecer, de alagamentos aqui e acolá. Não temos como coibir a chuva, nós temos que preparar para responder as ações”, disse.