Porto Alegre recebe 24,6 mil novas doses da vacina contra a dengue

Atualizado em 07/05/2025, às 17h16

Na tarde desta quarta-feira (7), Porto Alegre recebeu cerca de 24,6 mil doses de vacinas contra a dengue. O novo lote do imunizante Qdenga será destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, para início ou complemento do esquema vacinal. A aplicação estará disponível em todas as unidades de saúde da Capital a partir do próximo sábado (10), quando ocorrerá o Dia D de imunização.

Desde o dia 24 de abril, a vacinação está suspensa na Capital por ausência de repasses do Ministério da Saúde, responsável pela aquisição e distribuição do insumo para estados e municípios. Até o último sábado (3), Porto Alegre já contabilizava cerca de 6 mil casos confirmados da doença somente em 2025. Ao todo, a cidade acumula aproximadamente 30,4 mil notificações de suspeitas neste ano.