Emergência Pediátrica do HCPA está superlotada nesta quarta-feira

A Emergência Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) amanheceu, nesta quarta-feira (7), atendendo a 40 crianças em uma área com 14 leitos. Com o cenário de causas diversas, o Clínicas remanejou equipes e estão sendo usados no limite máximo todos os recursos materiais e humanos disponíveis.