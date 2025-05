Obras do Dmae podem deixar Zona Leste sem água nesta quinta-feira (8)

Nesta quinta-feira (8), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) realizará serviços na Zona Leste de Porto Alegre. As intervenções poderão causar baixa pressão e/ou falta d'água. Nestes casos, o retorno deve ocorrer à noite, podendo demorar um pouco mais nas áreas mais altas e distantes.

A partir das 8h, o Dmae fará a manutenção dos motores da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Vila dos Sargentos. Por conta disso, poderá ocorrer falta d'água no bairro Agronomia. A evolução dos trabalhos será atualizada, em tempo real, nas redes sociais do Dmae, incluindo X, Instagram e Facebook. A agenda, contudo, poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos.



Após paradas mais longas, a água pode apresentar alterações de coloração e gosto. O fenômeno é decorrente do arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas das tubulações. Se o aspecto normal demorar a ser restabelecido, o cliente pode solicitar a lavagem da rede e do ramal domiciliar no Sistema 156.