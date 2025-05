EPTC garante que não há mudanças na Área Azul de Porto Alegre

Nos últimos dias, boatos a respeito de uma mudança no gestão das áreas azuis de Porto Alegre circularam na cidade, trazendo preocupação por parte de usuários do sistema. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), pórém, garante que não há mudanças no funcionamento nem na gestão dos espaços na capital gaúcha. Conforme o órgão da prefeitura, o sistema de estacionamento rotativo continua operando nos mesmos moldes, com diferentes modalidades de pagamento.

Desde 2018, o serviço é uma concessão da empresa Zona Sul Brasil. Nesta época, o aplicativo Digipare, que é uma ferramenta terceirizada, foi empregado como plataforma operacional do sistema. Um tempo depois, contudo, a concessionária lançou a sua própria plataforma operacional: o Sigapay. Hoje, o aplicativo oficial da Área Azul funciona simultaneamente com o app Digipare.

Os aplicativos funcionam paralelamente, ampliando as possibilidades de pagamento para além do parquímetro, que aceita moedas e cartões de débito ou crédito. A ativação, portanto, pode ser feita preferencialmente através da plataforma oficial, o SigaPay, porém o Digipare segue em atividade.

Outra opção é realizar o pagamento por meio do parquímetro digital via Pix. O QR Code para efetuar a transferência está disponível em todos os terminais. Há ainda a possibilidade de efetuá-lo por SMS ou a partir da modalidade de Débito Automático, quando o usuário autoriza a ativação automática do estacionamento pelos aplicativos.