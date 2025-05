Semana começa com temperaturas mais altas em todo o Rio Grande do Sul

A primeira semana de maio inicia com elevação das temperaturas e a presença do sol por todo o Estado nesta segunda-feira (5). As temperaturas vão subindo aos poucos ao longo da manhã até trazer uma tarde de aquecimento. Boa parte das cidades gaúchas terão máximas entre 27ºC e 29ºC. As cidades da Campanha e da zona Sul do Estado, sobretudo as de fronteira, terão aberturas de sol e chance de chuva passageira. A MetSul Meteorologia prevê máximas no território gaúcho entre 28ºC e 30ºC graus ao longo desta semana.

• LEIA MAIS: Conclusão do Planejamento Espacial Marinho Sul é prevista para fevereiro de 2027

Em Porto Alegre, a previsão tanto para segunda-feira quanto para terça é de dias com sol e temperaturas que vão oscilar entre 14ºC, a mínima, e 27ºC, a máxima. O domingo na Capital foi marcado pelo amanhecer nublado com temperatura máxima de 24ºC. O sol no território gaúcho apareceu no período da tarde. Segundo a MetSul Meteorologia, a quarta-feira (7) ainda terá a presença de sol com nuvens e abafamento em parte do Estado. Chove desde cedo na Metade Oeste e até o fim do dia a instabilidade avança para a maioria das cidades gaúchas.

A MetSul informa que na quinta-feira (8) uma frente quente se organiza no Rio Grande do Sul com o avanço de ar muito quente transportado por uma forte corrente de jato de baixos níveis. No começo da quinta, há chance de chuva na maioria das regiões, mas, no decorrer do dia, com o avanço do ar quente, a instabilidade recua e atua mais no Oeste, no Sul e parte do Leste do território gaúcho enquanto nas demais regiões o sol aparece e a temperatura dispara com vento Norte e forte calor para maio.

Na sexta-feira (9), o movimento é contrário. Com um ciclone formando-se no Atlântico Sul e impulsionado ar mais frio, a frente desloca-se de Sul para Norte como fria e leva chuva a todas as regiões gaúchas no decorrer do dia, antes da melhora do tempo no sábado (10). Conforme a análise da MetSul Meteorologia, os três dias com maior risco de temporais isolados serão a quarta, a quinta e a sexta-feira, quando não podem ser descartadas tempestades localizadas com granizo ou vendavais.