Fraport Brasil inaugura exposição sobre enchente que atingiu o Aeroporto Salgado Filho

Com o tema "Além das Águas: Memórias e Reconstrução", a exposição organizada pela Fraport Brasil rememora os impactos causados pela catástrofe climática de maio de 2024 que atingiu o Aeroporto Internacional Salgado Filho, contados pelo ponto de vista dos funcionários da empresa.

A mostra foi inaugurada nesta sexta-feira (2) e está aberta ao público. A entrada é franca. As imagens ficam no piso 2 do Terminal, a direita do check-in doméstico.

Em maio de 2024, o aeroporto foi inundado pela enchente que se espalhava pelo Estado desde abril. O terminal que fechou no dia 3 de maio, ficou alagado por 23 dias, e permaneceu sem voos por quase cinco meses. Um ano depois, o espaço opera sem qualquer tipo de restrição.

A Fraport Brasil, que administra o aeroporto, destaca que os trabalhadores viram de perto cada uma das etapas, passando pela apreensão de assistir a aproximação da água até a decisão de suspender as operações. As imagens mostram o verdadeiro "acampamento" organizado no próprio terminal, onde muitos funcionários permaneceram para seguir protegendo o aeroporto. Remontando o que ocorreu no terminal durante e após a catástrofe, as imagens traduzem momentos de incerteza e apreensão, mas também de união, solidariedade e força. "Mais do que uma memória visual, esta exposição é um convite à reflexão sobre resiliência, pertencimento, trabalho em equipe, organização e capacidade de entrega", comenta Leonardo Carnielle, vice-presidente da Fraport Brasil.

A exposição deve permanecer no Aeroporto Salgado Filho até o final do ano.

Além das Águas: Memórias e Reconstrução



A exposição tem início nesta sexta-feira e está localizada no piso 2, a direita do check-in doméstico. A mostra é aberta ao público e a entrada é franca.