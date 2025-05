Semana da Superação e da Solidariedade começa nesta sexta em Porto Alegre; confira a programação

Para marcar um ano de reconstrução após a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul e a Capital, a Prefeitura de Porto Alegre organizou a Semana da Superação e da Solidariedade. A programação, que ocorre de 2 a 10 de maio, contará com ações como uma exposição fotográfica, a sanção da lei que cria o Dia da Superação e da Solidariedade, homenagem aos voluntários, debates sobre resiliência e prestação de contas referentes à retomada da cidade.

"Enfrentamos juntos o maior desastre climático da história. Foram muitas madrugadas sem dormir e decisões difíceis que tomamos para salvar vidas e garantir comida e remédios à população. É importante lembrar do trabalho coletivo para a reconstrução e o olhar futuro da catástrofe climática que aconteceu. Preservar essa memória de aprendizado e informação é essencial para esta e as futuras gerações", disse Melo sobre a importância dos próximos dias.

As atividades estão previstas para ocorrer em locais distintos, do Museu de Arte do Paço à Usina do Gasômetro. A Exposição Superação e Solidariedade segue até 9 de setembro.

Confira a programação

Apresentação do programa Porto Alegre Forte e sanção da Lei que cria o Dia da Superação e da Solidariedade

Data: 2 de maio de 2025, às 10h30min

Local: Museu de Arte do Paço - no Paço Municipal

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Comunicação Social



Entrega de câmeras de videomonitoramento impactadas pela enchente

Data: 5 de maio de 2025, às 11h

Local: CEIC

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Segurança, e Instituto Cultural Floresta



Comcet pela Cidade - Resiliência, Reconstrução e Retomada

Data: 7 de maio de 2025, às 10h

Local: Instituto Caldeira

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Inovação



Conferência RS Mais Forte

Data: 7 de maio de 2025, das 14h às 20h

Local: Instituto Caldeira

Promoção: Instituto Caldeira, Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre



Ciclo de palestras: Reconstrução, resiliência e superação

Data: 7 e 8 de maio de 2025, das 8h30 às 12h

Local: Secretaria de Meio Ambiente

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo



Concerto da Solidariedade com a Banda Municipal

Data: 8 de maio de 2025, às 17h30min

Local: Usina do Gasômetro

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria da Cultura



Entrega da recuperação do CRAS Centro

Data: 9 de maio de 2025, às 11h

Local: CRAS Centro - rua Engenheiro Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, s/n, bairro Menino Deus

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Assistência Social



Exposição Superação e Solidariedade

Data: 9 de maio a 9 de setembro de 2025

Local: Museu de Arte do Paço - no Paço Municipal

Promoção: Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete de Comunicação Social e Secretaria da Cultura



*Programação sujeita a alterações