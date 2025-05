Icônico Teatro Grego de Porto Alegre é demolido e gera protestos de vizinhos

A Zona Sul de Porto Alegre perdeu, nesta quinta-feira (1), um de seus pontos turísticos. O Teatro Yolanda Trebbi, na Vila Assunção, o único em estilo grego da região, foi totalmente demolido, provocando protestos de vizinhos, que tiveram de ser contidos pela Brigada Militar.

O teatro foi construído na década de 1960 por iniciativa do já falecido advogado Paulo do Couto e Silva, nos fundos de sua residência. A estrutura tinha 18 colunas e podia ser vista da avenida Copacabana, no número 378.

A demolição iniciou na terça-feira desta semana, e chegou a ser interditada. Os vizinhos achavam que o teatro grego era tombado, mas o proprietário conseguiu provar que tinha autorização para dar fim ao projeto arquitetônico.

Estrutura tinha 18 colunas e podia ser vista da avenida Copacabana, na Vila Assunção Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Há quem diga que o terreno tenha sido vendido para dar lugar a um condomínio. O teatro estaria, conforme uma fonte que prefere não se identificar, empatando a venda do local há tempos. Contrários à destruição argumentam que o espaço poderia ter sido mantido na nova destinação do terreno.

A casa, que também tem ligação com a rua Chavantes, está bastante abandonada, com a grama alta. Um caseiro cuida do que restou do que um dia foi um dos endereços mais admirados da Zona Sul da Capital.